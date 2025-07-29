الاستخبارات الروسية: أمريكا وبريطانيا قررتا استبدال زيلينسكي

ونقل موقع "RT" عن المصدر قوله، إنه "خلال الاجتماع الذي تم قبل فترة وجيزة، في إحدى مدن المنتجعات الجبلية، نظم ممثلون عن وبريطانيا اجتماعا سريا بمشاركة رئيس ، ورئيس إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية ، والقائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية سفير أوكرانيا في ، وخلاله تمت مناقشة آفاق استبدال ".ووفقا للاستخبارات الروسية، أعلن الأمريكيون والبريطانيون قرارهم بترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا، وأعلن يرماك وبودانوف عن تأييدهما لهذا القرار.وزالوجني من مواليد 1973، جنرال شغل منصب قائد القوات الأوكرانية في الفترة من 2021 إلى 2024. ومنذ 9 أيار عام 2024 يشغل منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى .