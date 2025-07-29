وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت الصحيفة الأوكرانية "إيكونوميتشيسكايا برافدا"، نقلا عن مصادر في الأوساط السياسية في البلاد، أن علق جميع المساعدات المالية لأوكرانيا بسبب اعتماد القانون الذي يقيد صلاحيات أجهزة مكافحة الفساد.وجاء في مقال على موقع النسخة الأوكرانية من "فوربس": "يستعد والسلطات الأوكرانية للمفاوضات حول إطلاق برنامج جديد مدته أربع سنوات، والذي قد يتم الإعلان عنه هذا الخريف. وقد يظهر في الوثيقة منارة دائمة: استقلالية الأجهزة المناهضة للفساد".ويهدف البرنامج إلى ضمان إصلاح وتحقيق استقرار اقتصادي كلي أكبر في البلاد. ومع ذلك، كما قال نائب في الكتلة المالية والاقتصادية بالبرلمان الأوكراني للمجلة، طالبا عدم الكشف عن اسمه، فقد يتم تضمين شرط جديد إلزامي في الوثيقة لاستمرار تمويل لأوكرانيا كـ"منارة" للحفاظ على استقلالية الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.وفي 22 يوليو الجاري، أيد البرلمان الأوكراني (الرادا) مقدم من حزب "خادم الشعب" التابع لفلاديمير ، يلغي استقلالية جهازين لمكافحة الفساد - المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد. ووقع زيلينسكي على الوثيقة لكن بعد اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا، أعلن زيلينسكي في 24 يوليو أنه وافق على مبادرة تشريعية معاكسة من شأنها تعزيز استقلالية هذه الأجهزة، وقال إن الرادا ستنظر فيها في 31 يوليو.ووفقا لما أوردته المجلة، فقد يتم الإعلان رسميا عن البرنامج الجديد في أكتوبر-نوفمبر من هذا العام بعد اجتماع ممثلي الدولي مع المسؤولين الأوكرانيين ومناقشة الميزانية لعام 2026.وفي يوليو الجاري، اشتكى زيلينسكي من أن أوكرانيا بحاجة إلى 65 مليار دولار إضافية لسد العجز وللإنتاج الحربي.