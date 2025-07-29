واشنطن تزيد مكافأة من يقدم معلومات عن زعيم القاعدة في اليمن

أعلنت ، الثلاثاء، عن زيادة مكافأة الحصول على معلومات عن زعيم جناح تنظيم القاعدة في عاطف العولقي، إلى 10 ملايين دولار.

وقالت في بيان: "رفع برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في ، إلى مبلغ جديد يصل إلى 10 ملايين دولار".

وأشارت إلى أن "العولقي تولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه في عام 2024".

وأضافت: "دعا العولقي علنا إلى شن هجمات ضد وحلفائها، وبصفته زعيما للتنظيم وأميرا سابقا في محافظة شبوة باليمن، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، واختطف أمريكيين في ".

وفي وقت سابق، عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي.