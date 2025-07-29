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واشنطن تزيد مكافأة من يقدم معلومات عن زعيم القاعدة في اليمن
دوليات
2025-07-29 | 13:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
95 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية الأمريكية
، الثلاثاء، عن زيادة مكافأة الحصول على معلومات عن زعيم جناح تنظيم القاعدة في
اليمن
سعد بن
عاطف العولقي، إلى 10 ملايين دولار.
وقالت
وزارة الخارجية
في بيان: "رفع برنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة الحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو مكان
سعد بن
عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في
شبه الجزيرة العربية
، إلى مبلغ جديد يصل إلى 10 ملايين دولار".
وأشارت
وزارة الخارجية الأمريكية
إلى أن "العولقي تولى قيادة تنظيم القاعدة في شبه
الجزيرة العربية
في عام 2024".
وأضافت: "دعا العولقي علنا إلى شن هجمات ضد
الولايات المتحدة
وحلفائها، وبصفته زعيما للتنظيم وأميرا سابقا في محافظة شبوة باليمن، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، واختطف أمريكيين في
اليمن
".
وفي وقت سابق، عرضت الولايات المتحدة ما يصل إلى 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي.
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