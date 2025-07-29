ترامب: لم نتلق أي رد من روسيا بشأن مهلة الـ10 أيام

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه لم يتلق أي رد من بشأن مهلة الـ10 أيام حول اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وقال في كلمة له، "لم نتلق أي رد من بشأن مهلة الـ10 أيام للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب".

وكان ترامب قال، أمس الاثنين، إنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي منحها للرئيس الروسي، إلى ما بين 10 إلى 12 يوما للموافقة على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

الى ذلك، قال ترامب في كلمته اليوم "أجريت اتصالا مع نتنياهو قبل يومين وهو لا يريد أن تستولي حماس على المساعدات"، مضيفا " تريد الإشراف على مراكز تقديم المساعدات في ".

وأضاف أن "أطفال غزة سيحصلون على الغذاء"، مشددا بالقول "الوضع في غزة سيئ للغاية والأطفال جائعون وينبغي أن يحصلوا على الغذاء".