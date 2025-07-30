نائب إيراني: زرعنا كاميرا مراقبة داخل منزل نتنياهو

وأثار عضو لجنة والسياسة الخارجية في البرلمان مجتبى زارعي، موجة واسعة من الجدل، بعدما صرّح بأن نجحت في زرع كاميرا مراقبة داخل منزل الإسرائيلي ، مشدداً على أن "المعلومة مؤكدة وليست مجرد تحليل".وجاء في منشور لزارعي عبر منصة "إكس": "هذا ليس تحليلاً… إنه خبر موثوق. كانت هناك كاميرا في منزل نتنياهو، ولم نكن يوماً بهذا القرب منه".