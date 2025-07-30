سوريا تدعو المنظمات الدولية للتدخل الإنساني العاجل في السويداء

وقالت الوزارة في مذكرة رسمية صادرة عن والمؤتمرات الدولية " نناشد جميع الشركاء الإنسانيين برفع وتيرة الاستجابة الإنسانية، وتكثيف التدخلات الطارئة في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والحماية والدعم النفسي الاجتماعي، خاصة في المناطق المتضررة في محافظة السويداء وريفها".وطالبت: " بدعم العمليات الإنسانية في درعا، ولا سيما في قطاع الخدمات واحتياجات النازحين، وذلك في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب السوري".وأكدت الخارجية السورية على "أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني"، مشيرة إلى "استمرار عرض تقييم الوضع الميداني عبر مراجعات محلية للواقع".