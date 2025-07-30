أمير سعودي: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى! (فيديو)

تصريح تاريخي 🔥🇸🇦🚨:
المذيعة 📍:
سمو الامير مالذي يمكن أن تهمس به أو تنصح به قادة حماس اليوم؟
تركي الفيصل 📍:
قادة #حماس ماسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، حتى يسمعوا توجيهي أنا... الله يجازيهم على أفعالهم بس. pic.twitter.com/mCDd81ABKB
— كولومبوس 🐪 (@Columbuos) July 30, 2025
تصريح تاريخي 🔥🇸🇦🚨:
المذيعة 📍:
سمو الامير مالذي يمكن أن تهمس به أو تنصح به قادة حماس اليوم؟
تركي الفيصل 📍:
قادة #حماس ماسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، حتى يسمعوا توجيهي أنا... الله يجازيهم على أفعالهم بس. pic.twitter.com/mCDd81ABKB