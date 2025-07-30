أمير سعودي: قادة "حماس" لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى! (فيديو)

تصريح تاريخي 🔥🇸🇦🚨:



المذيعة 📍:

سمو الامير مالذي يمكن أن تهمس به أو تنصح به قادة حماس اليوم؟



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قادة #حماس ماسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، حتى يسمعوا توجيهي أنا... الله يجازيهم على أفعالهم بس. pic.twitter.com/mCDd81ABKB — 🐪 (@Columbuos) July 30, 2025

وخلال مداخلة على قناة "العربية"، سألت المذيعة الأمير تركي ما إذا كانت لديه نصيحة إلى قادة "حماس"، حيث قالت: "ربما في هذا التوقيت التاريخي تستطيع أن تهمس لقادة حماس بنصيحة ما فيما يتعلق بالبنود التي وردت في البيان الختامي"، في إشارة إلى مؤتمر حل الدولتين في الذي رعته وفرنسا.فرد قائلا: "قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى، فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا!".وأثار التعليق تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يأتي في سياق نقاش أوسع حول الأوضاع السياسية في المنطقة، ودور الفصائل الفلسطينية في إدارة الصراع مع ، إلى جانب مواقف بعض القيادات من جهود الوساطة والمبادرات الإقليمية.يذكر أنه في وقت سابق، كان وزير الخارجية السعودي ، قد أعلن عن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية والذي عقد بمدينة نيويورك.وقال الأمير فيصل إن الوثيقة تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة جنبا إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دوليا.