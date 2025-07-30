الآن.. زلزالان جديدان يضربان جزر الكوريل الروسية

وأضافت المختصة: "وقع بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في يوم 30 يوليو في تمام الساعة 18:23 (10:23 بتوقيت موسكو). وكان على بعد 131 كيلومترا ، وكانت بؤرته على عمق 61 كيلومترا. وشعر سكان قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان بهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر".وتابعت سيمينوفا، أنه بعد 20 دقيقة فقط، تم تسجيل وقوع زلزال آخر بقوة 5.0 درجات، وكان مركزه على بعد 79 كيلومترا جنوب شرق سيفيرو كوريلسك. وتم الشعور بالزلزال الثاني، بقوة ثلاث درجات، في سيفيرو كوريلسك.ووقع زلزال صباح اليوم قبالة سواحل ، وأصبح الأقوى خلال فترة المراقبة بأكملها: حيث بلغت قوته 8.8 درجة.وسجلت والرصد البيئي موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المنطقة، وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.ووفقا لوزارة الإقليمية في كامتشاتكا، تسببت الهزات بوقوع إصابات، ولكن لا توجد إصابات جدية بين السكان. ومن المحتمل أن تشهد المنطقة خلال الشهر الحالي هزات ارتدادية، قد تصل قوتها إلى 7.5 درجة.كما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في كل الساحل الشرقي لليابان وفي ولايات ألاسكا وكاليفورنيا وأوريغون في .