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الآن.. زلزالان جديدان يضربان جزر الكوريل الروسية
دوليات
2025-07-30 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
615 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اكدت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، يلينا سيمينوفا، اليوم الأربعاء، وقوع زلزالين قبالة سواحل
جزر الكوريل
بفارق 20 دقيقة.
وأضافت المختصة: "وقع
زلزال
بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في
المحيط الهادئ
يوم 30 يوليو في تمام الساعة 18:23 (10:23 بتوقيت موسكو). وكان
مركز الزلزال
على بعد 131 كيلومترا
جنوب شرق
جزيرة إيتوروب
، وكانت بؤرته على عمق 61 كيلومترا. وشعر سكان قرية مالوكوريلسكوي في جزيرة شيكوتان بهزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر".
وتابعت سيمينوفا، أنه بعد 20 دقيقة فقط، تم تسجيل وقوع زلزال آخر بقوة 5.0 درجات، وكان مركزه على بعد 79 كيلومترا جنوب شرق سيفيرو كوريلسك. وتم الشعور بالزلزال الثاني، بقوة ثلاث درجات، في سيفيرو كوريلسك.
ووقع زلزال صباح اليوم قبالة سواحل
كامتشاتكا
، وأصبح الأقوى خلال فترة المراقبة بأكملها: حيث بلغت قوته 8.8 درجة.
وسجلت
دائرة الأرصاد الجوية
والرصد البيئي موجة تسونامي يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في المنطقة، وتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة.
ووفقا لوزارة
الصحة
الإقليمية في كامتشاتكا، تسببت الهزات بوقوع إصابات، ولكن لا توجد إصابات جدية بين السكان. ومن المحتمل أن تشهد المنطقة خلال الشهر الحالي هزات ارتدادية، قد تصل قوتها إلى 7.5 درجة.
كما تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي في كل الساحل الشرقي لليابان وفي ولايات ألاسكا وكاليفورنيا وأوريغون في
الولايات المتحدة
.
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