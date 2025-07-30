الإمارات والأردن تنفذان إنزالا جويا في غزة

وذكرت (بترا) أن "القوات المسلحة الأردنية نفذت، الأربعاء، دفعة جديدة من عمليات الإنزال الجوي لإيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع ، بالتعاون مع لدولة الإمارات العربية المتحدة، استمرارا للجهود الإنسانية المشتركة التي تبذلها المملكة دعما للفلسطينيين في ظل الظروف التي يمر بها القطاع".وأضافت أنه: "جرت عمليات الإنزال باستخدام طائرتين من نوع (C-130) تابعتين لسلاح الجو الملكي ونظيرتها الإماراتية، بالتنسيق مع ، حيث تم إنزال (16) طنا من المواد الغذائية وحليب الأطفال في مختلف مناطق قطاع غزة، ليصل إجمالي الحمولة التي تم إنزالها خلال الأيام الماضية نحو (73) طناً من المواد الأساسية، وفق آلية تضمن وصول المساعدات بكفاءة عالية".وتابعت الوكالة: "وبذلك، يصل عدد عمليات الإنزال التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية إلى (130) عملية إنزال، إضافة إلى (270) عملية إنزال تم تنفيذها بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار جهود تكاملية لدعم القطاع جوا".وفي سياق متصل، دخلت اليوم 58 شاحنة إلى قطاع غزة من مختلف المعابر البرية في إطار الدعم الإغاثي واستكمال مشروع تمديد خط المياه من محطات التحلية وذلك لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في غزة .