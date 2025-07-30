عقوبات أمريكية جديدة تستهدف إيران

وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل ، مستشار الزعيم الأعلى آية الله .ووصفت الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يتعلق بالعقوبات المفروضة على منذ عام 2018، خلال الولاية الأولى لترامب، وفقا لـ"رويترز".