تسجيل 8 هزات ارتدادية أعقبت زلزال كامتشاتكا شرقي روسيا

بحسب خبراء الزلازل، تراوحت قوة الزلازل المذكورة بين 4.5 و6.7 درجة.وأفاد مراسل بأن قوة الهزات في شبه الجزيرة نفسها، تراوحت بين نقطتين وثلاث نقاط.ويوم أمس، أفاد نفس الفرع، عبر قناته على تيلغرام، بأن تعرضت في صباح ذلك اليوم لهزات أرضية بلغت قوتها 8.7 درجة.ووفقا للفرع، كان الأمس، أقوى زلزال عرفته في منطقة منذ عام 1952.وفي يوم أمس، تم رصد زلزال بقوة 7.9 درجة في سفيرو كوريلسك، وضربت ثلاث موجات تسونامي المنطقة الساحلية لمدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير (جزر الكوريل)، وكانت الموجة الأخيرة الأقوى، إذ انتزعت السفن من مراسيها في وجرفتها إلى المضيق.