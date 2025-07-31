روسيا تدعو الشرع لحضور القمة العربية - الروسية المقبلة

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الروسي خلال لقائه مع نظيره السوري في .وقال إن موسكو تأمل في أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة بين والدول العربية في موسكو.بدوره، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق حريصة على الحصول على دعم موسكو في بناء موحدة.وفي أول زيارة من نوعها منذ سقوط نظام ، وصل الشيباني إلى موسكو الخميس ليكون أهم مسؤول سوري يزور روسيا منذ الإطاحة بالأسد.وتُعد هذه الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا، ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته عددا من المسؤولين الروس.