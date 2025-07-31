البرتغال تعلن انضمامها للدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين

وجاء في بيان له أن "تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في إطار إجراء قد يتم خلال أسبوع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في في سبتمبر المقبل".وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد "اتصالات متعددة مع الشركاء، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار التطور المقلق للغاية للنزاع، سواء على المستوى الإنساني أو عبر الإشارات المتكررة إلى ضم محتمل لأراض فلسطينية" من قِبَل .وجاء الإعلان فيما قالت هيئة دولية لمراقبة الجوع، مدعومة من ، الثلاثاء، إن "أسوأ سيناريو للمجاعة... يحدث في ".وستنضم البرتغال بذلك إلى دول أخرى مثل كندا وبريطانيا وفرنسا التي أشارت إلى نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول.