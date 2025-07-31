سبع غارات تستهدف السلسلة الشرقية في لبنان

أفادت في ، الخميس، بأن سبع غارات "إسرائيلية" استهدفت السلسلة الشرقية.

وقالت الوكالة، إن "عدد الغارات على السلسلة الشرقية بلغ 7 غارات، في حين ان الغارتين الأخيرتين استهدفتا الجرود الممتدة بين بلدتي الخريبة وبريتال".

يشار الى أنه في 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في ، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.