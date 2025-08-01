القبض على "أم مكة" بعد شجار عنيف

وتصدرت البلوغر وصاحبة العلامة التجارية الشهيرة "فسيخ أم "، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمتها الشابة مروة الشهيرة بـ"بنت " بالاتجار في الأعضاء البشرية وغسيل الأموال.وأوضحت أم مكة أن حجم الأرباح التي تحققها من بيع الفسيخ، من محل واحد فقط قد تصل في بعض الأحيان إلى 120 ألف جنيه مصري يوميا.وأضافت أن شهرتها الحقيقية بدأت بعد الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "الفلوس دي جات بعد الشهر، وش خير عليا"، مشيرة إلى أن محلاتها الآن باتت معروفة على نطاق واسع بفضل الدعاية من المتابعين.