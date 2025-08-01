دوي صفارات الإنذار في إسرائيل وغلق المجال الجوي إثر صاروخ من اليمن

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "رصد إطلاق صاروخ من " مساء اليوم، مشيراً إلى "اعتراضه".وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ان "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في تل أبيب الكبرى والقدس ومنطقة ".وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى "إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في أعقاب إطلاق الصاروخ من اليمن".من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الصاروخ من اليمن هو الـ15 خلال الشهر الأخير".ولفتت إلى أن "الحوثيين أطلقوا نحو 67 صاروخا باليستيا و18 مسيرة هجومية منذ استئناف القتال في ".