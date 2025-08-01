بولندا توقع عقدا مع كوريا الجنوبية لشراء 180 دبابة

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم توقيع الوثيقة، في مصنع بومار لابيندي في مدينة جليفيتش ".وخلال الاحتفال بتوقيع الوثيقة تم الإعلان، أن "موضوع الاتفاق هو تسليم 180 دبابة من طراز K2، منها 116 دبابة في تكوين K2GF السابق سيتم تسليمها في 2026-2027، و64 دبابة في تكوين K2PL في 2028-2030".وسيتم تجميع الدبابات من طراز K2PL في بولندا. وبفضل الاتفاقية الموقّعة، سيستأنف مصنع بومار-لابندي إنتاج الدبابات بعد انقطاع دام 16 عاما.يشار إلى أن دبابة K2 Black Panther، هي دبابة قتال رئيسية تمتلكها . وهي مزودة بمدفع ألماني عيار 120 مم مشابه الموجود في دبابات الليوبارد 2.