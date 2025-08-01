مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في ولاية مونتانا الأمريكية

وقالت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا في بيان إن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مسلحا.وحذرت السلطات السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا، فيما أفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة جرانيت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فريقا من وحدة التدخل السريع قام بتفتيش منزل المشتبه به، الذي لا يزال مطلق السراح حتى الآن.ولم تصدر السلطات حتى الآن أي تفاصيل بشأن ملابسات إطلاق النار أو الحالة الصحية للمصابين.وقالت باركر، المتحدثة باسم في مدينة ، والذي يشمل ولاية مونتانا ضمن نطاقه، إن المكتب يقدم المساعدة في التعامل مع حادثة إطلاق النار، لكنها أحالت الاستفسارات بشأن التفاصيل إلى السلطات المحلية.