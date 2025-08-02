"جريمة شرف" في محكمة أمريكية.. واشنطن تحاكم زوجين عراقيين "تمردت عليهما ابنتهما"

في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤، خططت للهروب من المنزل لتجنب السفر مع والديها إلى ، وعندما بحثت عائلتها عنها طوال الصباح، عثروا عليها مع صديقها، إيشياع في حرم مدرسة تيمبرلاين الثانوية، الامر الذي اشعل توترا بين المراهقة ووالدها عندما حاول اصطحابها الى المنزل ورفضت ما أدى لمحاولته سحبها بالقوة.ووُثّقت الحادثة بين فاطمة ووالدها بكاميرات مراقبة من حافلة نقل عام تقترب من المدرسة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو التقطها عدد من المارة، وقال ممثلو الادعاء إن إحسان علي كان غاضبًا من ابنته فخنقها وضغط على رقبتها، بينما كان الطلاب يحاولون تحرير فاطمة من قبضة والدها.ويقول محامو الدفاع إنهم رأوا الحادث بشكل مختلف، وأن الحادث استمر 53 ثانية، ولم يكن هناك دليل واضح على أن أيًا من حاول إيذاء فاطمة، وكان يحاول أخذها إلى المنزل بعد أن غادرت المنزل للمرة الثانية في نفس الشهر.علي والدة فاطمة، بُرِّئت من التهم الرئيسية هي الاخرى، لكنها أُدينت بانتهاك أمر منع اتصال، حيث قضت مدةً أطول من المدة المقررة لها، أُطلق سراحها من مركز احتجاز البالغين في مقاطعة ثورستون عقب صدور الحكم، وعليها الالتزام بأي أوامر منع اتصال سارية المفعول، وزهراء مسجونة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.وعندما سُئلت عما ستقوله لابنتها فاطمة، قالت زهراء: "أريدها أن تعود إلى المنزل، أحبها، سأظل أحبها دائمًا".لكن إحسان علي والد فاطمة، سيبقى خلف القضبان حتى صدور الحكم، بُرّئ من التهمة الرئيسية، وهي الشروع في القتل من الدرجة الثانية، لكنه أُدين بالاعتداء من الدرجة الثانية، والاحتجاز غير القانوني، وجنحة الاعتداء من الدرجة الرابعة، ويواجه إحسان عقوبة بالسجن لمدة 12 شهرًا، لكنه لا يزال في السجن منذ اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.أثناء تلاوة الحكم، لم تكن فاطمة حاضرة، كما غاب عن قاعة المحكمة إشعياء ووالداه والشهود الذين أدلوا بشهاداتهم، امتلأت قاعة المحكمة بضباط الإصلاح ووسائل الإعلام ومحامين آخرين، من المقرر النطق بالحكم يوم الاثنين 18 أغسطس.