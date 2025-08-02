استخبارات دولة أوروبية تحذر: سنختفي

وقال بودانوف في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ناتاليا موسيتشوك: "أنا أجمع الطوابع، أنا محب لهذه الهواية، العديد من الدول التي أنظر إلى طوابعها لم تعد موجودة كدول".وأضاف: "لذلك يجب أن نفكر بجدية فيما نفعله وإلى أين يجب أن نتجه. يجب أن نحدد ذلك بوضوح لأنفسنا... وإلا فقد نصبح مجرد موضوع لطابع بريدي آخر".