صحة غزة تعلن حصيلة كبيرة لضحايا القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة

وجاء في تقرير الوزارة: "استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 98 شهيدا، بينهم 15 جثة تم انتشالها من تحت الأنقاض. كما تم استقبال 1079 جريحا".وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الجثث ما زالت عالقة تحت الأنقاض وفي الشوارع، حيث لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها بسبب استمرار القصف.وأضافت الوزارة بالتفصيل: "خلال اليوم الماضي، استقبلت المستشفيات بين الضحايا 39 شهيدا و849 جريحا (من بين المدنيين الذين توجهوا إلى نقاط توزيع المساعدات الإنسانية). ليصل إجمالي عدد القتلى أثناء تلقي المساعدات الإنسانية والمحولين إلى المستشفيات إلى 1422 شخصا، وأكثر من 10067 جريحا".وبذلك، يرتفع إجمالي عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية كما تصنفها المؤسسات الدولية في قطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60430 ضحية، بينما أصيب 148722 فلسطينيا.