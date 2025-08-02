تأكيد جديد من ترامب بسيادة المغرب على الصحراء

جاء ذلك في برقية وجهها الرئيس الأمريكي إلى العاهل الملك بمناسبة عيد العرش، مؤكدًا خلالها أن تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطنا بالمغربوبعدما عبر عن تهنئته باسم الأمريكية إلى العاهل المغربي والشعب المغربي، أكد أن والرباط تعملان معا على المضي قدما بأولوياتنا المشتركة من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا سيما بالاعتماد على ، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواءوبحسب البرقية التي نشرتها وسائل إعلام مغربية، فإن الرئيس الأمريكي، أعرب عن تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي.وفي أبريل/نيسان الماضي، أكد وزير الخارجية الأمريكي ، خلال لقائه نظيره المغربي ، دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع.وقالت في بيان صادر عنها -آنذاك-: إن الوزيرين ماركو روبيو وناصر بوريطة، أكدا على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والمغرب في تعزيز السلام والأمن، بقيادة الرئيس ترامب والملك محمد السادس.وبحسب البيان، فإن الطرفين ناقشا التعاون لتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة، بما في ذلك من خلال البناء على اتفاقيات إبراهيم، وتوسيع التعاون التجاري بما يعود بالنفع على كل من الأمريكيين والمغاربة.