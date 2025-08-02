في واشنطن.. تحديد موعد تمرير مشروع قانون العقوبات على روسيا​

وتشير الصحيفة في مقال إلى أن "أعضاء الجمهوريين يستعدون لمغادرة دون إقرار العقوبات الواسع ضد ". حيث تنتهي جلسات العمل في مجلس الشيوخ مطلع أغسطس، وسيتفرق الأعضاء خلال هذا الشهر إلى ولاياتهم قبل العودة للعمل في واشنطن مطلع سبتمبر.

ويوضح المقال أنه "على الرغم من رغبة في مجلس الشيوخ في إقرار مشروع عقوباتهم قبل العطلة الشهرية، إلا أنهم في النهاية تركوا القرار بشأن (فرض العقوبات) للرئيس الأمريكي ، على الأقل خلال الصيف". مما منح - بحسب التقرير - "حرية التصرف بشأن ما إذا كان سينفذ تهديداته" بفرض عقوبات على وشركائها التجاريين. مع الإشارة إلى أن "الديمقراطيين أبدوا تشككا" في قيام الرئيس الأمريكي بتنفيذ ذلك بالكامل.



وكان ترامب قد صرح في 8 يوليو أنه يفكر "بجدية كبيرة" في الموافقة على تمرير مشروع القانون المذكور عبر . لكنه أعلن في 14 يوليو أن ستفرض رسوما جمركية بنحو 100% على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتوصل موسكو وواشنطن خلال 50 يوماً إلى اتفاق لتسوية الأزمة في أوكرانيا.



كما رأى ترامب حينها أن فرض رسوم بنسبة 500% على الواردات الأمريكية من الدول الشريكة تجاريا لروسيا - كما ينص المشروع - أمر غير مجد. ثم أعلن في 29 يوليو عن قراره بتقليص المهلة من 50 إلى 10 أيام فقط.