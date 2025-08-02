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تحذير مصري جديد لإثيوبيا بسبب "سد النهضة"
دوليات
2025-08-02 | 16:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
99 شوهد
حذر وزير الموارد المائية والري المصري
هاني سويلم
، إثيوبيا من استمرار تصرفها أحادياً في إدارة سد
النهضة
.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، أن
مصر
تتابع عن كثب تطورات السد، مشددا على ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر المائية، مشيرا إلى أن العلاقات المائية مع دول
حوض النيل
الجنوبية، مثل تنزانيا والكونغو وجنوب
السودان
، جيدة، بينما تظل متوترة مع إثيوبيا بسبب سياستها الأحادية.
وأوضح سويلم في تصريحات نقلتها قناة "صدى البلد" المصرية، أن مصر تواجه شحا مائيا بنصيب سنوي للفرد يبلغ حوالي 500 متر مكعب، مقارنة بالمعدل الدولي للفقر المائي (1000 متر مكعب)، ورغم ذلك، نفى وجود أزمة مياه في مصر، مؤكدا أن الدولة قادرة على إدارة تحدياتها المائية بفضل استثمارات ضخمة بقيمة 500 مليار جنيه في مشروعات مائية تشمل معالجة المياه وإعادة تدويرها.
وأشار إلى أن مصر زادت حجم المياه المعاد تدويرها من 21 مليار متر مكعب قبل عامين إلى 26 مليارا متوقعة خلال الأشهر المقبلة، لمواجهة الشح المائي ودعم الزراعة في
الصحراء
.
وأكد الوزير المصري إلى أن السد العالي يلعب دورا حاسما في حماية مصر من تقلبات الفيضانات، مشيرا إلى أن الفيضان هذا العام كان فوق المتوسط، مما يعد مؤشرا إيجابيا.
وكشف سويلم عن استخدام الوزارة لنماذج رياضية وتكنولوجيا حديثة لمتابعة تدفقات الأمطار من دول حوض النيل بدقة، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع المياه للزراعة والمنازل، مؤكدا أن
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يتابع ملف الأمن المائي يوميا، حيث يعد ملفا استراتيجيا تشارك فيه عدة وزارات سيادية وغير سيادية.
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