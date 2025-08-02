الدفاع السورية تعلن التصدي لهجوم بريف منبج

وقالت الوزارة في بيان، "تصدينا لهجوم من قوات الديمقراطية على إحدى نقاط انتشار الجيش بريف منبج".واضافت "إصابة 4 من عناصر الجيش و3 مدنيين في قصف صاروخي نفذته قوات قسد على قرية الكيارية".ولفتت الدفاع السورية الى أن "قوات الجيش تعمل على التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار"، مضيفة "قوات الجيش بصدد التعامل مع مصادر النيران التي استهدفت القرى القريبة من خطوط الانتشار".