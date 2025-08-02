دخان حرائق الغابات الكندية يصل الى ولايات أمريكية

وشملت التحذيرات ولايات آيوا، ، ويسكونسن، وميشيغن، إضافة إلى شرقي نبراسكا، وأجزاء من وإلينوي. وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن كثافة الدخان في الأجواء ستستمر معظم ساعات اليوم.وتستهدف التحذيرات بالدرجة الأولى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، مثل المصابين بأمراض القلب والرئة، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، نظرا لاحتمال معاناتهم من مشاكل في التنفس بفعل التلوّث الكثيف.وأفاد مسؤولون بيئيون كنديون بأن موجة الدخان، المصحوبة بانخفاض في مستوى الرؤية وسوء في جودة الهواء، ستستمر في التأثير على بعض المناطق حتى يوم الأحد.وأدرجت قاعدة بيانات مراقبة جودة الهواء "آي كيو إير"، ومقرها ، التي تقيم جودة الهواء في الوقت الفعلي، مدينة مينيابوليس ضمن قائمة أسوأ مدن العالم من حيث تلوث الهواء منذ أمس الجمعة.ومن المتوقع أن يصل مؤشر جودة الهواء إلى الفئة الحمراء أو غير الصحية في مساحة كبيرة من ولاية مينيسوتا ويرجح أن يظل كذلك طوال اليوم السبت.