روسيا تسجل 10 هزات أرضية جديدة في "كامتشاتكا"

وجاء في بيان نقلته " "، "من الساعة التاسعة صباحا (00.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 أغسطس حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 3 أغسطس (23.00 بتوقيت يوم 2 أغسطس)، وقعت عشرة زلازل كبيرة في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 65 زلزالا ".وبحسب معلومات الفرع، بلغت شدة أقوى الهزات خلال هذه الفترة 6.1 و6.2 درجة.في نهاية يوليو الماضي، ضرب بقوة 8.8 درجة شبه جزيرة كامشاتكا، وهو الأقوى منذ عام 1952. وشعر السكان بهزات أرضية بلغت قوتها ثماني درجات في الشمالية أيضا. وتسببت 4 موجات تسونامي ناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للموانئ ومنشآت أخرى.