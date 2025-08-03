ايران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار ، في مقابلة مع قناة "فونیکس" الصينية، إلى أن بلاده "لا تنوي قطع التعاون مع الوكالة الدولية"، مؤكدا أن "المفتشين شعروا بضرورة المغادرة بسبب الحرب والعدوان".وأضاف: "البرلمان صادق على قرار يمنح الصلاحية الحصرية لتنظيم العلاقة مع الوكالة الدولية"، متابعا: "العلاقات مع الوكالة ستستمر، لكن بطريقة جديدة تعتمد على للأمن القومي، ولا نعتزم وقف التعاون".وصادق ، في الشهر الجاري، على يدعو لتعليق التعاون مع ، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.