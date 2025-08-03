لماذا أغلقت طهران المراحيض العامة؟

وانتقدت وكالة "ديدبان " الحكومة بسبب حرمان السكان من "حاجة أساسية" بقطع تلك الخدمة.ولم تعلق إدارة مدينة على التقارير، لكن يؤكد شهود عيان أنه تم إغلاق الكثير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك الموجودة في محطات المترو.وهناك حوالي 20 ألف مرحاض عام في منطقة طهران الكبرى، حسب تقديرات.وأصبحت أزمة الطاقة والمياه مصدر القلق الرئيسي للإيرانيين. وتم قطع المياه لمدة تصل إلى 48 ساعة في العديد من المناطق من طهران و50 مدينة أخرى على الأقل.وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يجعل مكيفات الهواء غير صالحة للاستخدام حتى مع وصول درجات الحرارة إلى ما بين 40 و50 درجة مئوية.