رقم قياسي.. دبي تستقبل نحو 10 ملايين زائر خلال نصف عام

وأشارت بيانات الدائرة إلى أن أسواق دول والأسواق المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذت على 26% من إجمالي زوار دبي في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، حيث بلغ عدد زوار دول 1.51 مليون بنسبة 15% ودول الشرق الأوسط 1.12 مليون زائر بنسبة 11%، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».واستحوذت أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي بواقع 2.12 مليون زائر (22%)، تلتها وأوروبا الشرقية (15%)، وجنوب (15%)، ودول شمال شرق وجنوب (9%)، والأميركتان (7%)، وإفريقيا (4%)، وأستراليا (2%).