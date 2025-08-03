هجوم أوكراني يستهدف مستودع نفط في روسيا

وأوضح الحاكم المحلي أن أكثر من 120 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق شب في مستودع للنفط في مدينة في الروسية بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.وقالت في تقريرها اليومي على تطبيق "تيليجرام" إن الدفاع الجوي دمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، واحدة منها فوق منطقة كراسنودار و60 فوق .كما ذكرت (روسافياتسيا) على تطبيق "تيليجرام" أن رحلات الطيران توقفت مؤقتا في مطار المدينة لضمان السلامة الجوية. لكنها عادت وذكرت على أنه تم استئناف رحلات الطيران في الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.