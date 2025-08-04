إجلاء أكثر من 70 ألف شخص من العاصمة الصينية وتوسيع نطاق التأهب

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن مناطق في قد تشهد هطول أمطار يبلغ منسوبها ما يصل إلى 200 مليمتر على مدى ست ساعات اعتبارا من منتصف النهار. وتشهد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أمطارا يبلغ منسوبها 600 مليمتر في المتوسط سنويا.ويأتي هذا التحذير في وقت تسارع فيه السلطات إلى تعزيز البنية التحتية القديمة للحماية من السيول وتحسين دقة توقعات الطقس والارتقاء بخطط الإخلاء، وسط ورود تقارير عن انتشال جثث من مياه السيول العارمة في جميع أنحاء البلاد.وقالت السلطات إن خطر حدوث سيول مفاجئة وانهيارات أرضية "مرتفع للغاية".