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ترامب ممتعض من الهند بسبب روسيا ويهدد برفع الرسوم الجمركية
دوليات
2025-08-04 | 11:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
96 شوهد
هاجم الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الاثنين، الحكومة
الهندية
بسبب ما وصفه بـ"استغلالها" للنفط الروسي، معلناً عزمه رفع الرسوم
الجمركية
المفروضة على الهند.
وقال
ترامب
في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال": "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تعيد بيعه في السوق الحرة مقابل أرباح كبيرة"، مضيفاً أن "الهند لا تُبدي أي اهتمام بعدد القتلى في أوكرانيا جراء الحرب الروسية".
وأضاف "هذا السلوك سيُقابل بإجراءات تجارية صارمة"، مشيراً إلى أنه "سيرفع الرسوم
الجمركية
على البضائع
الهندية
بشكل كبير".
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