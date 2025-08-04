ترامب ممتعض من الهند بسبب روسيا ويهدد برفع الرسوم الجمركية

وقال في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال": "الهند لا تشتري كميات هائلة من النفط الروسي فحسب، بل تعيد بيعه في السوق الحرة مقابل أرباح كبيرة"، مضيفاً أن "الهند لا تُبدي أي اهتمام بعدد القتلى في أوكرانيا جراء الحرب الروسية".وأضاف "هذا السلوك سيُقابل بإجراءات تجارية صارمة"، مشيراً إلى أنه "سيرفع الرسوم على البضائع بشكل كبير".