السعودية تعلق على مقتل أحد مواطنيها طعناً في بريطانيا

وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت إنها "تتابع حادثة الاعتداء على المواطن السعودي في مدينة جنوب ، والتي أدت إلى وفاته".وأكدت السفارة أنها "تواصل التنسيق، مع الجهات البريطانية المختصة للكشف عن ملابسات الحادث الأليم، تمهيدا لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة".