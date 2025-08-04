روسيا تتهم بريطانيا بتكليف أوكرانيا لتنفيذ هجمات ضد "ناقلات نفط"

وجاء في بيان الجهاز: "تنوي تكليف عناصر أوكرانية بتنفيذ عمليتين تخريبيتين. حيث يُنظر إلى قذارة عملهم المتوقعة وعجزهم عن تغطية آثار فعلتهم كضمان لإفلات البريطانيين من العقاب. وسيلقي التحقيق الدولي باللائمة إما على ، أو في أسوأ الحالات على أوكرانيا، على غرار تفجير خطوط 'السيل الشمالي'"، وفق البيان.وأوضحت دائرة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن لندن تخطط ضمن إطار استفزازها المعادي لروسيا لتدبير حادث لـ"ناقلة غير مرغوب فيها" في أحد الممرات البحرية الضيقة، لتوفير سابقة لدول لـ"عمليات تفتيش استثنائية".وأعلن الجهاز أن تخطط لاستخدام حلفائها في الناتو أيضا لشن حملة واسعة النطاق ضد ما يسمى " ".