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روسيا تتهم بريطانيا بتكليف أوكرانيا لتنفيذ هجمات ضد "ناقلات نفط"
دوليات
2025-08-04 | 12:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 شوهد
كشف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أن
لندن
تنوي تكليف القوات الأوكرانية بتنفيذ عمليات تخريبية ضد ناقلات النفط.
وجاء في بيان الجهاز: "تنوي
لندن
تكليف عناصر أوكرانية بتنفيذ عمليتين تخريبيتين. حيث يُنظر إلى قذارة عملهم المتوقعة وعجزهم عن تغطية آثار فعلتهم كضمان لإفلات البريطانيين من العقاب. وسيلقي التحقيق الدولي باللائمة إما على
روسيا
، أو في أسوأ الحالات على أوكرانيا، على غرار تفجير خطوط 'السيل الشمالي'"، وفق البيان.
وأوضحت دائرة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن لندن تخطط ضمن إطار استفزازها المعادي لروسيا لتدبير حادث لـ"ناقلة غير مرغوب فيها" في أحد الممرات البحرية الضيقة، لتوفير سابقة لدول
الناتو
لـ"عمليات تفتيش استثنائية".
وأعلن الجهاز أن
بريطانيا
تخطط لاستخدام حلفائها في الناتو أيضا لشن حملة واسعة النطاق ضد ما يسمى "
أسطول الظل
".
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