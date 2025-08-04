البركان الأشد نشاطا بأوراسيا يثور.. ما علاقة الزلزال الأخيرة

بدأ كلوتشفسكايا سوبكا في بالثوران، حيث قذف الرماد إلى ارتفاع 6.5 كيلومترات، وتقترب الحمم البركانية من نهر جليدي.





أما بركان "كليوتشيفسكايا سوبكا" الذي يُعتبر الأعلى نشاطا في أوراسيا، فوصل تدفق حممه البركانية إلى ما يقرب من 3 كيلومترات، وهو يقترب بسرعة من نهر "بوغدانوفيتش" الجليدي. كما أن "أفاشينسكي" هو الأول الذي أظهر نشاطا، حيث سجلت فوق فوهته انبعاثات خليط من البخار والغاز مع كميات قليلة من الرماد، بلغ ارتفاعها 300 متر.أما بركان "كليوتشيفسكايا سوبكا" الذي يُعتبر الأعلى نشاطا في أوراسيا، فوصل تدفق حممه البركانية إلى ما يقرب من 3 كيلومترات، وهو يقترب بسرعة من نهر "بوغدانوفيتش" الجليدي.

وحذر أوزيروف، مدير معهد البراكين والزلازل التابع لأكاديمية العلوم الروسية، من أن تقدم الحمم قد يؤدي إلى تشكل سيول مائية وطينية قوية قد تتدفق عبر نهر "ستودينايا"، مما قد يعطل حركة المرور على ، مشيرا إلى أن ذوبان الجليد يشكل خطرا على السياح أيضا.



وقذف البركان الرماد مرتين اليوم، الأولى حوالي الساعة 11 صباحا (بالتوقيت المحلي) بارتفاع 6.5 كيلومتر، والثانية في الساعة 3:55 مساء بارتفاع 7.5 كيلومتر. وانتشرت سحابة الرماد لمسافة 50 كيلومترا شمال شرق الفوهة. وتم رفع مستوى الخطر الجوي إلى "البرتقالي" بسبب تهديد الرماد لحركة الطيران المحلية والدولية.



وقد ربط الخبراء نشاط البراكين بالزلازل الأخيرة، حيث قال أوزيروف: "نحن نربط الثورانات بالزلزال الذي نشّط خزانات الصهارة وضخ فيها طاقة إضافية". كما حذر من خطر عزل السياح الموجودين قرب بركان "تولباتشينسكي" في حال ارتفاع منسوب مياه نهر "ستودينايا".



وحذرت في من احتمال قذف الرماد إلى ارتفاع 6-10 كيلومترات من براكين المنطقة، بما في ذلك كليوتشيفسكي وشيفيلوتش وكاريمسكي وبيزيمياني وكامبالني. ونصحت بعدم الاقتراب من هذه المناطق ضمن دائرة شعاعها (نصف قطرها) 10 كيلومترات.