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مسؤول بمكتب نتنياهو: سنحتل غزة وتم اتخاذ القرار
دوليات
2025-08-04 | 13:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
240 شوهد
يبدو أن "إسرائيل" قررت المضي قدما في احتلال قطاع
غزة
وتنفيذ عمليات واسعة داخله حتى في المناطق التي يتوقع وجود رهائن فيها.
وقال مسؤول كبير في
مكتب رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الإثنين: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع
غزة
".
كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله".
من جهتها، نقلت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب
رئيس الأركان
(إيال زمير) فليقدم استقالته".
وأضاف المسؤولون: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن"، وأوضحوا: "القرار اتُخذ، وذاهبون لاحتلال كامل لقطاع غزة".
وعلق عضو
الكنيست
جلعاد
كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".
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