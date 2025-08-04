"واشنطن بوست": الصين تنتصر بالحرب التجارية مع أمريكا

وكتب الخبير والمحلل في مقال: "في يناير، أعلن الرئيس الحرب التجارية على . يؤسفني أن أقول إن الصين - الديكتاتورية المناهضة لأمريكا بلا - هي المنتصرة. الأدلة لا تقبل الجدل. تتجلى في المؤشرات الاقتصادية: نما الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3% في النصف الأول من العام، بينما لم تتجاوز نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي 1.25%".

ويرى الكاتب أن ترامب يساهم في تعزيز موقع الصين عبر تقليصاته في مجالات الدبلوماسية والمساعدات الخارجية والاستثمار في الأبحاث العلمية.

واعتبر قرار إغلاق إذاعة "صوت هدية أخرى لبكين"، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الصينية الحكومية من إندونيسيا إلى نيجيريا "تملأ الفراغ" الذي تركته الإذاعة الأمريكية.



كما فتح انسحاب ترامب من العالمية واليونسكو الباب أمام تعزيز النفوذ الصيني في هذه المنظمات الدولية.



ويؤكد بوت أن "الصين تتفوق بالفعل على في معظم ، بما فيها البطاريات والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والطائرات المسيرة وأنظمة الاتصالات الضوئية المتطورة وتعلم الآلة والحوسبة الفائقة الأداء".



وخلص الكاتب إلى أن سياسات ترامب في رفع الرسوم وتقليص الميزانية وتقييد الهجرة "تضعف أمريكا وتعزز عن غير قصد موقع خصمها الرئيسي".



يذكر أن الصين والولايات المتحدة تخوضان حربا تجارية فعلية اندلعت بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في فبراير، ثم رفعه لها إلى 20% في مارس.