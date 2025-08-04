الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عن رصد صاروخ أطلق من تجاه "إسرائيل"، مضيفا أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضه.

وقال الجيش، "تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في عقب إطلاق صاروخ من ".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأنه بعد رصد إطلاق الصاروخ، من المتوقع ورود إنذارات في ومناطق أخرى.

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ 2023، هجمات بالصواريخ تستهدف "إسرائيل" فضلاً عن هجمات أخرى في البحر الأحمر على "سفن إسرائيلية"، دعماً لغزة ونصرة للشعب الفلسطيني، ورداً على ذلك شكلت وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت طائرات حربية ضربات عدة على مدن يمنية.