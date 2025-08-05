الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات جديدة على الصين

ظهرت في وقت سابق ادعاءات في وسائل إعلام غربية حول مزاعم بوجود عمليات تسليم لمحركات طائرات مسيرة صينية الصنع إلى تحت غطاء تبريد صناعية، في تحايل على العقوبات الغربية المفروضة.ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر دبلوماسي أوروبي قوله: "بعد شهر أغسطس، سنسعى لفرض العقوبات. نريد حوارا وإجراءات ملموسة".ومنذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على شركات صينية بسبب اتهامات بدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، وهو ما تنفيه وتصفه بـ"الادعاءات غير المبررة".كما رفضت الصين مرارا هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية ووصفت هذه الادعاءات بأنها "غير مدعومة بأدلة" و"ذات دوافع سياسية".