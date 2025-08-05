"السرقة" وراء مقتل الفنانة ديالا الوادي في دمشق.. وكشف هوية الجناة (صور)

وذكرت الوزارة في بيان، إن "ح. م." وزوجته "ج. ب."، المجرمين اللذين أقدما على قتل المغدورة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها في حي بمدينة دمشق، كان بدافع السرقة. وأضافت الوزارة، أنه تم إلقاء القبض عليهما من قبل فرع البحث الجنائي.ونشرت الوزارة مجموعة من المسروقات التي تعود الى الضحية بحوزة المتهمين ضمن البيان.وهزّت جريمة مروعة الأوساط الفنية والثقافية في والعراق، بعد العثور على جثة الفنانة ديالا صلحي الوادي، ابنة الموسيقار العراقي الشهير صلحي الوادي، داخل شقتها في حي المالكي الراقي وسط العاصمة السورية دمشق، وذلك إثر تعرضها لجريمة سطو.أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل فريق تحقيق مختص قضائي وأمني بشأن جريمة القتل التي وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وراح ضحيتها المغدورة "ديالا صلحي الوادي".وقال القاضي خطاب إن الفريق باشر التحقيق منذ الساعات الأولى وبإشرافه المباشر، موضحاً أنه بعد تتبع المراقبة ومراجعة أبراج الاتصالات، تم تحديد هوية المشتبه بهم، وتبين أن عاملة كانت تتردد على منزل المغدورة متورطة في التخطيط للجريمة مع زوجها.وأضاف إن القوات الأمنية ألقت القبض على المرأة في منطقة "جرمانا"، وعُثر بعد تفتيش منزلها على جزء من المسروقات، كما تم اعتقال زوجها الذي اعترف فوراً بارتكابه جريمة القتل، وأُحيل الجانيان إلى فرع البحث الجنائي، حيث مثل الزوج مكان الجريمة وأكد اعترافه بالواقعة.واختتم القاضي خطاب تصريحه بالقول: إن "القبض على المتهمين خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، ونؤكد أننا لن نتوانى في محاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين، وسنعمل بكل جهد لضمان محاكمة عادلة وشفافة، ولن ننسى دماء الضحايا وأسرهم، والعدالة قادمة وستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز القانون".كما أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، أن الوزارة تتابع بكل جديةٍ وحزمٍ الإجراءات القضائية المتخذة ضد المتورطين بالجريمة النكراء، التي راحت ضحيتها المغدورة ديالا صلحي الوادي، وهزت ضمير المجتمع بأسره.وبين وزير العدل في تغريدة عبر منصة (X)، أن إلقاء القبض على المتورطين تم بفضل الجهود الحثيثة لرجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، وبإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق.وقال وزير العدل: "وإذ نشيد بهذه الجهود السريعة، فإننا نوجه كل الأجهزة القضائية المختصة إلى الإسراع في إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقاب الرادع وفقاً للقانون، بحيث يكون عبرةً لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحرمة الأرواح البريئة".ولفت الوزير الويس، إلى أن العدالة لن تتحقق كاملةً إلا بنيل كل مجرم عقابه المستحق، ولن يهنأ للضمير المجتمعي بالٌ حتى تُنفذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة البشعة.وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة عاتكة أعلن في وقت سابق اليوم، أن فرع المباحث الجنائية تمكن في أقل من 24 ساعة، من كشف ملابسات جريمة قتل وقعت في حي المالكي بالعاصمة دمشق، وذلك عقب تلقي بلاغ بالعثور على جثة المدعوة ديالا صلحي الوادي داخل منزلها.