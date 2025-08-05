ايران: نسعى بجدية للحصول على حقنا المائي من العراق

وقالت أنصاري، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم في بحضور الإعلاميين، "نستذكر الناشطين البيئيين الثلاثة من سنندج الذين لقوا حتفهم أثناء إطفاء حريق في منطقة آبيدر".وأشارت إلى "اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحكومة الرابعة عشرة، وشرحت أعمال منظمة البيئة خلال العام الماضي"، لافتة إلى "انعقاد الخامس عشر (COP 15) الدولي باعتباره من أقدم الاتفاقيات".وأكدت ان "هذه الاتفاقية مسجلة باسم ، وهي أيضًا عضو فيها".وفي هذا الصدد، كان من بين القضايا التي تم التركيز عليها مناقشة اعتماد مركزًا إقليميًا لاتفاقية رامسر، والتي مُددت في نهاية المطاف لإيران لمدة ثلاث سنوات كشهادة مركز إقليمي لغرب . كما سُلّمت شهادة مدن الأراضي الرطبة الثلاث: ، وكياشهر، وكندوان، إلى الممثل الإيراني".وأضافت: "نُفذت أربع رحلات في مجال الدبلوماسية البيئية، وبُذلت جهود لتحقيق أقصى استفادة منها. وعُقدت اجتماعات ثنائية مع الدول المشاركة في هذه الرحلات تماشيًا مع الدبلوماسية البيئية".وأشارت رئيس منظمة حماية البيئة إلى "عودة اتفاقية التنوع البيولوجي كحدث آخر لهذا العام".وأكدت على "السعي للحصول على حقوق إيران المائية من الدول الجوار"، موضحة "اننا نسعى بجدية للحصول على حقنا المائي من الرطبة في ، فهو أحد القضايا المثيرة للقلق".وبينت انصاري انها "تتابع قضايا مثل خفض منسوب مياه بحر ، واستكمال خمسة لوائح للبرنامج السابع، والمراجعة في اللجان الحكومية المتخصصة، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي، والنفايات، والمختبرات المعتمدة، وغيرها".