السيسي يرد على الاتهامات لمصر بالمشاركة في حصار غزة

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جمهورية الاشتراكية لوونج كوونج، بقصر الاتحادية في القاهرة، اليوم الثلاثاء.وقال إن "الادعاءات التي يرددها البعض بأن تشارك في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع والمساهمة في تجويعه إفلاس وكلام غريب".وأكد أن "هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة لدخول قطاع غزة من مصر ودول أخرى، لكن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح".