إيران.. تعيين لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي

ولفتت الوكالة إلى أن لاريجاني، بناء على هذا الذي صدر اليوم الثلاثاء، يحل مكان سلفه في منصب أمين الإيراني.تجدر الاشارة إلى، أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية " " في ، لثلاث دورات متتالية.كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران .