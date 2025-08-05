ساعات من الجدل.. كواليس المشاورات الإسرائيلية بشأن غزة

وتقرر خلال النقاش الأمني المحدود بين الإسرائيلي، ، والمسؤولين المعنيين عقد اجتماع، يوم الخميس، للحسم في القرار بشأن استمرار العملية في أو ربما توسيعها.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نقاش المجلس المصغر دام نحو ثلاث ساعات، وشهد نقاشا متوترا وجدلا واختلافات في الرأي بين المستوى السياسي ورئيس الأركان.وبينت أن القرار الذي سيُعرض على الإسرائيلي بعد غد الخميس، يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يحجم عنها "خوفا من إيذاء الرهائن".وأصدر بيانا في ختام النقاش نقل عن إيال زامير قوله إن "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء".وصرح مسؤولون مطلعون على التفاصيل، بأن رئيس الأركان عارض احتلال غزة خلال النقاش، لكنه التزم بالتنفيذ، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ أي إجراء تختاره القيادة السياسية.وأكد نتنياهو أن قرار احتلال القطاع سيعرض على الأمني-السياسي هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الخميس، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الأجواء في النقاش كانت موضوعية وأن رئيس الأركان أوضح أنه لم يهدد بالاستقالة.وكان مسؤولون كبار في الوزراء صرحوا بأن "القرار قد اتخذ، وستحتل قطاع غزة"، وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد ذكرت نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة".