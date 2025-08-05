ترامب بشأن غزة: الدول العربية ربما تساعدنا بتوزيع الطعام

وقال في تصريحات صحافية، "نحاول تأمين الغذاء لسكان وإسرائيل ستساعدنا في التوزيع، وتجري حاليا محاولة إطعام الناس في غزة ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار".

وأضاف "لا يمكنني قول شيء بشأن احتلال غزة والأمر يعود لإسرائيل"، مستدركا "من الواضح أن سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء".