السعودية تدعو لتأييد وثيقة "مؤتمر حل الدولتين"

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته "واس:"عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها برئاسة ولي رئيس مجلس الوزراء ، فإن المجلس جدّد دعوة جميع الدول الأعضاء في إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها."وأضاف الدوسري: "أن المجلس تابع جهود المملكة العربية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي."وأدان "بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق "، مشددًا "على مطالبة المملكة العربية السعودية بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، طبقا للدوسري.وقال وزير الاعلام السعودي "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام".