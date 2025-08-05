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السعودية تدعو لتأييد وثيقة "مؤتمر حل الدولتين"
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السعودية تدعو لتأييد وثيقة "مؤتمر حل الدولتين"
دوليات
2025-08-05 | 18:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
34 شوهد
دعت
السعودية
، جميع الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة
إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن مؤتمر تنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة بالاشتراك مع فرنسا من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نقلته
وكالة الأنباء السعودية
"واس:"عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها
مجلس الوزراء
برئاسة ولي
العهد
رئيس مجلس الوزراء
الأمير محمد بن سلمان
، فإن المجلس جدّد دعوة
المملكة العربية السعودية
جميع الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة
إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطارًا متكاملًا وقابلًا للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها."
وأضاف الدوسري: "أن المجلس تابع جهود المملكة العربية
السعودية
في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي."
وأدان
مجلس الوزراء السعودي
"بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق
المسجد الأقصى المبارك
"، مشددًا "على مطالبة المملكة العربية السعودية
المجتمع الدولي
بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية"، طبقا للدوسري.
وقال وزير الاعلام السعودي "إثر ذلك نظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيدًا للشرعية الدولية ودعمًا للسلام".
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