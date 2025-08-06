بقوة 5.7 درجة.. هزة أرضية تضرب كامتشاتكا الروسية

وبحسب بيانات علماء الزلازل، كان مركز الهزة الأرضية يقع على عمق 82.3 كم وعلى بعد 342 كم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن شعور السكان به.وفي وقت سابق، حذر مدير الفرع دانيلا تشيبروف لوكالة " " من حدوث هزات ارتدادية قوية ولكن غير مدمرة بعد الزلزال القوي الذي ضرب منذ أسبوع.في 30 يوليو الماضي وقع في كامتشاتكا أقوى منذ عام 1952 بقوة 8.8 درجة. وشعر السكان بهزات أرضية تصل قوتها إلى 8 درجات في الشمالية أيضا. تسببت موجات التسونامي الناجمة عن الزلزال في أضرار جزئية للبنية التحتية للميناء ومنشآت أخرى.وأعلنت دائرة الطوارئ الرئيسية في الإقليم في وقت سابق أنه تم تسجيل 49 هزة ارتدادية محسوسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.