إيران تعدم عميلاً لإسرائيل سرب معلومات عن عالم نووي

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن "روزبه وادي.. أُعدم عقب إتمام الاجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل ".وتابعت، ان " المدان متهم بتسريب معلومات بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الأخير، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يومًا بين وإسرائيل.