يحرض على الفسق.. تحرك قانوني لحظر تيك توك في مصر

المحامي بحظر ، وBIGO LIVE، وLoops، وWhosHere، بدعوى أنها تسهم في إفساد أخلاق الشباب وتحرض على الفسق والفجور، فضلاً عن تسببها في تغذية ظواهر مجتمعية خطيرة مثل التربح غير المشروع، واستغلال القُصر، وتهديد السلام الاجتماعي.وجه المحامي بلاغه إلى الجهات المختصة، من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بشأن ما وصفه بـ"تقاعس الجهات المعنية" عن حظر تلك التطبيقات، التي اعتبر أنها تمثل ثغرة أمنية خطيرة، وتؤثر سلبًا على القيم الأخلاقية والمجتمعية.وجاء في نص البلاغ أن هذه المنصات "تغري المستخدمين، وخاصة من فئة الشباب، بعروض مالية بالدولار مقابل نشر محتوى مصوَّر يجذب المتابعين، ما يؤدي إلى ظهور مشاهد غير لائقة ومخالفة للأعراف والتقاليد".وأضاف أن "العديد من صانعي المحتوى، بما في ذلك فتيات في مقتبل العمر، تم الزج بهم في قضايا أخلاقية بعد انجرافهم وراء هذا النمط من الربح السريع".